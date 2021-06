Cremonese, Giacchetta in pole per la poltrona di direttore sportivo. Accordo vicino

Secondo quanto riferito dai colleghi di TuttoC.com la Cremonese ha scelto Simone Giacchetta come prossimo direttore sportivo. Il dirigente, protagonista con il suo AlbinoLeffe nell'ultima stagione di Serie C (Play off compresi con una semifinale persa all'ultimo respiro contro l'Alessandria) è considerato da Ariedo Braida l'uomo giusto con cui ripartire nella prossima stagione per puntare alle zone alte della classifica, e magari alla promozione in Serie A, coniugando risultati con il contenimento dei costi. Nei prossimi giorni, complice la fine dell'avventura dei seriani, dovrebbe arrivare l'accelerazione decisiva per la fumata bianca.