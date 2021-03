Cremonese, l'eurogol di Castagnetti... oltrepassa l'Italia. Celebrato anche in Europa

vedi letture

"C'è quasi troppo da analizzare in ciò che si è visto nella Serie B italiana. Michele Castagnetti della Cremonese segna un gol straordinario dalla sua stessa metà campo dopo che la palla è rimbalzata una volta a seguito di un rinvio del portiere della Virtus Entella. Castagnetti colpisce dolcemente e ferocemente la palla con il sinistro che avvolge tutti in campo, compreso il portiere dell'Entella. La palla non è rimbalzata dopo aver lasciato il suo piede ed è finita in fondo alla rete. Bellissimo": così, i britannici del The Guardian. Ai quali ha fatto eco The Blizzard: "Il giocatore della Cremonese Michele Castagnetti ha deciso che non era davvero troppo lontano per provare a battere il portiere della Virtus Entella ieri in una partita di Serie B".

L'eurogol di Castagnetti, quindi, ha passato anche i confini dell'Italia, e gli inglesi non sono gli unici ad averlo notato. Anche il sito francese sports.orange.fr ha sottolineato la prodezza del classe '89: "Non batterà il record del mondo per la porta più lontana, di proprietà di Thomas King dal 19 gennaio, quando il portiere del club gallese Newport County (Inghilterra P4) aveva segnato un gol da 96,01 metri, ma Michele Castagnetti ha fatto ancora tanta fatica martedì pomeriggio, in occasione della trasferta della sua Cremonese sul campo dell'Entella per la 29a giornata di Serie B. Il centrocampista italiano è infatti riuscito a segnare un gol di 70 metri.

La sua squadra era già in vantaggio quando ha segnato il secondo gol della partita e ha chiuso il punteggio in modo superbo all'ora di gara, dopo una rimessa in gioco del portiere avversario. E non ha nemmeno controllato la palla, riportandola indietro con il piede sinistro per scatenare un pallonetto incredibile che è atterrato appena dietro la linea di porta".

Cremonese's Michele Castagnetti decided that he really wasn't too far out to try and lob Virtus Entella's goalkeeper in a Serie B match yesterday. It's a truly incredible goal. pic.twitter.com/9Bkrm7N8nc — The Blizzard (@blzzrd) March 17, 2021