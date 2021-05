Cremonese, Pecchia guarda al futuro: "Spero di restare anche l'anno prossimo"

La Cremonese batte 3-0 il Pescara. A fine match il tecnico dei lombardi, Fabio Pecchia, analizza così la gara. Ecco quanto evidenziato da Cuore Grigiorosso: "L’abbraccio finale era per l’obiettivo straordinario ottenuto da Daniel Ciofani, una persona di altissimo livello che tutto il gruppo ha festeggiato. C’è poco da festeggiare, manca una partita e vogliamo giocare per costruire una mentalità vincente. Non ci sarà un obiettivo concreto, ma sicuramente la voglia di giocare per vincere".

Sul futuro: "Bisogna chiedere al club, fare le valutazioni. Questa settimana mi sembra un tutt’uno, non c’è tempo di riposare che si è già in pre gara. Tra due giorni si gioca e si faranno le valutazioni. Non voglio parlarne perché dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono sentito a casa, ho trovato un ambiente che mi ha permesso di lavorare sotto tutti i punti di vista. Questo mi ha permesso di lavorare. Spero di restare perché questo mi ha dato grandi stimoli e si possono fare belle cose, aspettiamo".