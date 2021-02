Cremonese, Pecchia: "I nuovi? Baez è quello con la condizione migliore". I convocati

Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del match di domani contro il Pisa: “E’ una meraviglia e una felicità vedere i ragazzi lavorare in questo modo. La squadra sta migliorando in consapevolezza e in fiducia ma dobbiamo continuare. Sono arrivati nuovi giocatori e altri stanno recuperando e quindi serve un nuovo equilibrio. La strada è quella giusta e lo ribadisco. I nuovi titolari domani? Baez viene da tante partite e ha una condizione migliore rispetto a Colombo e Coccolo che hanno giocato meno. Fornasier e Buonaiuto? Sono in crescita continua. Chiaro che per entrambi serve un lavoro in gruppo per ritrovare la condizione. Il turno infrasettimanale? Non inciderà sulla formazione di domani contro il Pisa. I nerazzurri? Al di la di chi scenderà in campo la squadra arriva da un lungo periodo di risultati positivi. Complimenti a loro per le gare disputate sempre con un’idea chiara”.

Di seguito i convocati della Cremonese per la gara di domani contro il Pisa:

Portieri: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

Difensori: Bianchetti, Coccolo, Fornasier, Ravanelli, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Baez, Colombo, Celar, Ciofani, Strizzolo

Calciatori non convocati: Ceravolo, Crescenzi, Deli, Fiordaliso, Terranova, Zaccagno.