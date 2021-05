Cremonese, Pecchia: "L'aria di festa non mi piace. Col Pescara in campo per vincere"

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia in vista della sfida contro il Pescara ha parlato in conferenza stampa cercando di mantenere sul pezzo la squadra e l'ambiente nonostante una posizione in classifica tranquilla: “Non mi piace l'aria di festa, il campionato non è ancora finito e c'è una partita che mette in palio 3 punti e noi vogliamo vincerla. Le motivazioni non ci mancano indipendentemente dal fatto che la salvezza sia aritmetica anche perché c'è ancora un piccola percentuale di poter conquistare i play off. Dobbiamo scendere in campo per vincere perché solo così si forma la mentalità di gruppo. Il Pescara resta un'avversaria di qualità, con giocatori d'esperienza che arriva da una buona prova contro la Reggiana. La classifica dice che ha incontrato delle difficoltà, ma non voglio farmi ingannare. - continua Pecchia – Coppa Italia? Credo che sarebbe stato bello mantenere aperta la competizione anche alle squadre delle altre categorie, un po’ come succede in Inghilterra. Leggendo mi sembra di aver capito che la decisione sia legata ad aspetti legati alla vendita del prodotto e non tanto a fattori tecnici”.