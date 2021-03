Cremonese, Pecchia: "Per Terranova servono altri 10 giorni". In difesa è ancora emergenza

“In porta giocherà Alfonso, mentre come terzino ci sarà Pinato. Crescenzi è rientrato in gruppo, ma ha bisogno di inserirsi gradualmente, mentre per Terranova serviranno almeno altri dieci giorni”. Così il tecnico della Cremonese Pecchia ha fatto il punto sulla squadra in vista della trasferta di Vicenza. Assenti, oltre ai due sopraccitati, anche Carnesecchi, Coccolo, Fornaseier e Valeri. Questa la lista completa:

Portieri: Alfonso, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Zortea

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Valzania, Pinato

Attaccanti: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo