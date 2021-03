Cremonese, Pecchia: "Il passato aumenta l'autostima, ma bisogna guardare avanti"

“Il Vicenza è una squadra sempre viva, viene da due grandi risultati, ha una grande velocità ed è brava nelle ripartenze. Di Carlo sta creando un bel gruppo già dallo scorso anno”. Esordisce così Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese, nella conferenza stampa pre gara: “La partita più importante è sempre la prossima, il passato può aumentare l’autostima, ma serve sempre la giusta umiltà. Abbiamo tante partite e ho bisogno di tutti nelle migliori condizioni, di volta in volta poi sceglierò chi è più pronto ad affrontare la gara, meglio avere tanti giocatori in condizione. - continua Pecchia – In porta giocherà Alfonso, mentre come terzino ci sarà Pinato. Crescenzi è rientrato in gruppo, ma ha bisogno di inserirsi gradualmente, mentre per Terranova serviranno almeno altri dieci giorni. Ceravolo e Colombo? Il primo ha mostrato il giusto atteggiamento, crediamo in lui come in tutti i giocatori della rosa e ci darà il suo contributo, il secondo sta lavorando bene e lì davanti ho tante opportunità quindi devo valutare chi schierare”.