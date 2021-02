Cremonese, Pecchia sul Brescia: "Derby sentito dai tifosi, ma vale tre punti come le altre sfide"

In vista del derby contro il Brescia Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla propria squadra e sugli avversari: “Arriviamo alla sfida con energie superiori rispetto all’ultima gara con Lecce e Venezia. Il Brescia è una squadra molto fisica e di qualità, ha ritrovato entusiasmo e buone prestazioni nelle ultime gare. Mi spiace che i tifosi non possano assistere a queste gare, ma ormai dobbiamo tenerne conto. So che questa è una gara sentita, ma dobbiamo scindere le due cose. La partita fuori dal campo è un derby, dentro il campo invece vale tre punti come le altre. Dovremmo concentrarci molto sull’aspetto tecnico-tattico per fare bene. - conclude Pecchia - Nelle sei gare in cui sono in panchina credo che solo il secondo tempo contro il Lecce sia stato giocato sotto i nostri standard e questo deve darci consapevolezza e farci farci partire con un atteggiamento diverso”.