Cremonese, Pecchia: "Voglio risposte sul campo". I convocati per la sfida alla Salernitana

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, valida per la 27^ giornata del campionato di Serie B, in casa Cremonese è mister Fabio Pecchia a fare il punto della situazione: "Alle volte possiamo pagare a caro prezzo le attenzioni, come è successo l'ultima volta, e ho quindi da ragionare su alcune situazioni per far tesoro dell'esperienza. Certo è che sono contento di come reagiscono i ragazzi, Pinato e Valzania si sono adattati al ruolo di terzini, e questo lo apprezzo: in caso di sconfitta, va da sé che si debba vedere tutto il contesto. Comunque ho giocatori di qualità, in campo mando chi durante la settimana mi dà precisi segnali: le scelte dipendono da questo".

Nota poi sul match di domani: "Cosa mi aspetto? Voglio risposte sul campo, niente di più. Serve da parte di tutti una prestazione di altissimo livello".

Spazio quindi all'elenco convocati: out Zaccagno, Coccolo, Crescenzi, Fornasier e Terranova.

Di seguito la lista dei 23:

PORTIERI: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.