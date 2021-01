Cremonese, piace Andreazzoli per l'eventuale post Bisoli. Con lui anche De Rossi?

Il futuro di Pierpaolo Bisoli sulla panchina della Cremonese appare appeso a un filo sottilissimo dopo l'ennesima sconfitta in campionato e una classifica che piange. Secondo quanto riferito da Cuoregrigiorosso.it il nome che piace maggiormente per l'eventuale sostituzione sarebbe quello di Aurelio Andreazzoli che avrebbe già avuto dei contatti informali con la società lombarda. Con Andreazzoli potrebbe sbarcare in grigiorosso anche Daniele De Rossi. L'ex centroampista di Roma e Italia sta svolgendo il corso per ottenere il patentito UEFA A e potrebbe affiancare l'ex tecnico giallorosso nei panni di vice.