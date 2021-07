Crotone in goleada nella prima uscita stagionale: battuto 18-1 il Real Fondo Gesù

Inizia con una goleada la nuova stagione del Crotone. La prima uscita 2021/22 dei rossoblù del neo tecnico Francesco Modesto termina 18-1 per gli squali contro i dilettanti del Real Fondo Gesù (Promozione).

Siamo ancora all’inizio certo, ma si vede già il giusto spirito e una grande voglia di concretizzare i dettami e le indicazioni che mister Modesto ha iniziato a trasmettere nel corso dei primi allenamenti ai suoi ragazzi. Spazio a tutta la rosa a disposizione in ritiro – eccezion fatta per Petriccione e Vulic che hanno svolto lavoro personalizzato – compresi i tre portieri che hanno giocato 30 minuti a testa. Sugli scudi Kargbo, autore di un poker, e Nanni che ha firmato una tripletta.

Mister Modesto ha schierato i suoi col 3-4-2-1 e, dopo un primo tempo stradominato e concluso 12-0, nella ripresa ha cambiato tutti i giocatori schierando tanti ragazzi della Primavera.

Domani i ragazzi torneranno in campo per una seduta pomeridiana sempre nel ritiro silano. La prossima amichevole (a porte chiuse) sarà disputata domenica 18 luglio alle ore 17:30 all’Ampollino di Villaggio Baffa contro il Casabona, formazione che milita nel campionato di seconda categoria.

TABELLINO

Crotone Primo Tempo: Festa (30’pt Saro); Rispoli, Marrone, Cuomo; Bruzzaniti, Zanellato, Benali, Molina; Borello, Kargbo; Nanni. All. Modesto

Crotone Secondo Tempo: Saro (15’ Crespi); Spezzano, Mondonico, Tutyskinas; Giannotti, Zak, Timmoneri, D’Aprile; Juwara, Rojas; Ranieri. All. Modesto

Real Fondo Gesù Primo Tempo: Zizza; Cosco, Gaudio, Garrubba, F. Leto; Livadoti, Covelli; Policarpio, D. Leto, Paparo; Liperoti. All. Orto

Real Fondo Gesù Secondo Tempo: Zizza (22’ Russo), Cosco, Gaudio, Garrubba (14’ Ceraudo), Greco; Vetere, Santoro; Loiacono, Giglio, Leto D.; Cristiano. All. Orto

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Reti: 12’pt, 41’pt e 44’pt Nanni, 14’pt, 30’pt, 36’pt e 37’pt Kargbo, 20’pt e 39’pt Molina, 23’pt e 24’pt su rigore Benali, 35’pt Borello, 2’st e 21’st Rojas, 8’st Cristiano (R), 28’st e 32’st Juwara, 35’st Giannotti, 40’st Ranieri

Ammonito: Loiacono (R)