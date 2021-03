Da Spezia a Frosinone: sabato l'ADiCoSp premia il Dg gialloblù Angelozzi

Data l'impossibilità di organizzare l'evento di Gala per ovvi motivi legati al Covid, l'ADiCoSp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), come annunciato dal presidente Alfonso Morrone a TMW, consegnerà in modo itinerante i premi assegnati in relazione alla stagione 2019-2020.

Questo "tour" partirà sabato a Frosinone, dove verrà premiato il Dg gialloblù Guido Angelozzi, che lo scorso anno ha portato lo Spezia alla sua prima storica promozione in Serie A.

Questo il comunicato:

"PREMIO ADICOSP 2019/20

Sabato 13 Marzo, prima della gara di Serie B Frosinone-Brescia, il Presidente Alfonso Morrone, la Vice Presidente Claudia Di Sora e il Consigliere Mauro Ventura, consegneranno al Direttore Guido Angelozzi il Premio ADICOSP “Alla Carriera” Stagione 2019/2020. Il Premio, giunto quest’anno alla terza edizione, ha il patrocinio di ANTHEA SpA, broker assicurativo leader nel settore.

Adicosp si complimenta con Guido Angelozzi per il riconoscimento ottenuto, già attribuito nelle prime due edizioni a Pantaleo Corvino (2018) e Giuseppe Pavone (2019)".