Dal 19 al 22 giugno le Final 12 del campionato e-sports ufficiale della Lega Serie B

vedi letture

Tutto pronto per il via ai Playoff di BeSports, il campionato e-sports ufficiale della Lega Serie B organizzato da WeArena Entertainment S.p.a.. Da sabato 19 a martedì 22 giugno la seconda edizione torneo giocato su eFootball PES 2021 di Konami entrerà nella fase più avvincente e decisiva della stagione con le Final 12 che si articoleranno con playoff (19 giugno), quarti di finale (20 giugno), semifinali (21 giugno) e con la finalissima del 22 giugno che consacrerà players e Club campioni e chiuderà ufficialmente la stagione degli sport virtuali.

Le squadre che si contendono la vittoria - La volata finale per il titolo vede SPAL WeArena, Virtus Entella, Salernitana e Cremonese già qualificate di diritto ai quarti di finale grazie alla prima posizione ottenuta nei rispettivi gironi, i verdetti che esprimeranno le sfide dei playoff Venezia-Pordenone, Monza-Chievo Verona, Pescara-Reggina e Pisa-Empoli completeranno il quadro delle otto pretendenti al trono. Primo appuntamento dunque a sabato 19 giugno (inizio ore 18:00) sulla pagina Facebook di LegaB e su Bwin TV (www.bwin.tv) con gli spareggi utili per l'accesso ai quarti di finale, preludio di una emozionante tre giorni che culminerà.

Francesco Monastero, CEO di WeArena: "Ci auguriamo che le FINAL12 siano la ciliegina sulla torta di una manifestazione che ci sta regalando tantissime soddisfazioni. Come WeArena siamo davvero orgogliosi del rapporto di sinergia nato con i club, la comunità dei players e con LegaB, che ci ha sempre supportato al meglio in questi mesi e alla quale va un sentito ringraziamento. Speriamo che tifosi e player continuino a dare spettacolo all'insegna del divertimento e "Che vinca il migliore!"".

Mauro Balata, presidente Lega Serie B: "Anche questa seconda edizione di Besports sta riscuotendo un seguito crescente. La Lega Serie B insieme a WeArena continua a supportare questa attività, certa che sia un veicolo moderno e in linea con le attese dei giovani e contribuisca a portare sempre più passione attorno al mondo della Serie BKT".

Diverse le novità in vista delle Final 12, che renderanno ancor più emozionante il rush finale per il titolo: grandi sorprese, inoltre, attendono i protagonisti che si contenderanno la Coppa BeSports 2021, come sempre sostenuta dai molti Partner e Sponsor della manifestazione che sveleranno le premialità in palio.