Empoli-Chievo 2-2, le pagelle: Mancuso di categoria superiore, Margiotta Re Mida

Brignoli 6- Viene sorpreso due volte, ma non poteva farci quasi nulla. Due uscite di testa fuori area evitano situazioni potenzialmente pericolose.

Romagnoli 4,5 - Chiude in ritardo su Margiotta e il Chievo fa 2-2, rovina definitivamente il suo pomeriggio con un brutto fallo a metà campo che costa il rosso diretto.

Casale 5,5 - Primo tempo condotto senza problemi, anche lui poteva far meglio sulle due reti del Chievo.

Sabelli 6,5 - Semplicemente geniale l’assist per il secondo gol di Mancuso.

Parisi 6 - Corre tantissimo e macina chilometri sulla fascia come sempre, talvolta però è un po’ impreciso al momento del cross.

Haas 6 - 90 minuti di battaglia a metà campo, specialmente nella prima frazione di gioco cerca di farsi vedere anche nell’area avversaria ma spreca un paio di chance interessanti. (Dal 45’st Nikolaou sv).

Zurkowski 6 - Propizia la rete dell’1-0 con un palo dai 20 metri, crescente l’intesa con i compagni di reparto. (Dal 20’st Ricci 6 - Mai banale palla al piede, fa sempre la cosa giusta e denota la personalità del veterano).

Stulac 5,5 - L’atteggiamento tattico del Chievo lo costringe a rimanere basso, non è il solito regista tuttofare che la tifoseria toscana ha imparato a conoscere.

Bajrami 6 - Quando si accende è una furia, ma oggi accade ad intermittenza. (Dal 38’st Olivieri sv).

Mancuso 7,5 - Quando in rosa hai un centravanti del genere nessun traguardo è precluso. Doppietta, 19 reti in campionato e un secondo gol di categoria superiore. Strepitoso. Non è un caso che l’Empoli cali dopo la sua sostituzione, forse dettata da motivi fisici. (Dal 20’st Matos 5,5 - Arrivano pochi palloni in area, ma è spesso falloso o fuori posizione).

La Mantia 6 - Non segna da tanto tempo, si danna l’anima ma anche oggi non trova lo specchio della porta. Ma le sue triangolazioni con Mancosu sono sempre splendide. (Dal 38’st Moreo sv).

Chievo

Semper 6 - Incolpevole su entrambi i gol di Mancuso.

Mogos 7 - Ottimo l’assist per Margiotta, ciliegina sulla torta di un secondo tempo praticamente perfetto.

Rigione 6 - Contenere gli attaccanti dell’Empoli è impresa ardua per tutti. Inizia così e così, poi prende le misure e vince il duello con La Mantia.

Gigliotti 5,5 - Un po’ distratto sulle due reti dei padroni di casa, non sempre legge bene le giocate avversarie. Prova non sufficiente.

Cotali 5,5- Impegno e spirito di sacrificio non mancano, ma dopo l’ammonizione fa più fatica e deve gestirsi per evitare guai peggiori.

Obi 5 - Ci prova di testa, non certo la specialità della casa. Palla alta. Poi esce lentamente dal match e viene giustamente sostituito. (Dal 20’st Viviani 5,5 - Aglietti gli chiede di giocare di prima, non sempre viene accontentato. Non ha inciso).

Palmiero 6,5 - Questo ragazzo cresce di partita in partita, la fotografia del suo momento è l’esultanza per un fallo laterale conquistato con caparbietà e senso della posizione. Promosso.

Garritano 6 - Ispira tutte le azioni del primo tempo, si sacrifica in fase difensiva e salva una situazione pericolosa con un colpo di testa in stile difensore centrale. (Dal 20’st Di Gaudio 6 - Ogni volta che entra riesce sempre a dare un contributo, nell’uno contro uno un fattore importante quando gli avversari sono stanchi).

Ciciretti 5,5 - Esce per un infortunio che sembra serio. Fino a quel momento non aveva fatto granchè per farsi rimpiangere dagli ex compagni pur mettendoci tanta buona volontà in entrambe le fasi. (Dal 35’st Margiotta 7 - Re Mida. Tocca un solo pallone e fa un grande gol).

De Luca 6,5 - A lungo spettatore non pagante, complici anche i pochi palloni che gli sono arrivati. E’ lui, però, a caricarsi la squadra sulle spalle nella ripresa e a ristabilire la parità. (Dal 30’st Fabbro 6 - Rimedia un giallo per simulazione, ma si sacrifica molto muovendosi senza sosta su tutto il fronte offensivo)

Canotto 6 - Fa fatica ad entrare in partita, cresce col passare dei minuti e ingaggia un bel duello con Sabelli (Dal 30’st Djordjevic 6 - Guadagna l’espulsione rischiando grosso per il brutto fallo di Romagnoli. Certo, quest’anno i suoi gol sono mancati al Chievo).