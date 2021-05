Empoli, Dionisi dopo il KO contro la Salernitana: "Fatta la partita, peccato per il risultato"

vedi letture

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, dopo la sconfitta subita contro la Salernitana, a Radio Lady ha dichiarato: "La prestazione l’abbiamo fatta, è un peccato solo il risultato. Giocheremo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Non era facile oggi. Abbiamo creato, abbiamo fatto la partita. Abbiamo sofferto sulle loro palle inattive. Facciamo un plauso a loro. Sono soddisfatto della prestazione anche se non posso essere contento del risultato. Chi ha giocato oggi, ha giocato per merito. Non fermiamoci qua, tireremo una riga a fine campionato”. Ha poi concluso: “Vogliamo ben figurare in casa, il Lecce giocherà da noi con voglia, vogliamo vincere. Il nostro obiettivo è chiudere con una vittoria. Dobbiamo andare oltre quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati al nostro obiettivo in anticipo. Sarebbe bello non finire a settanta punti. I ragazzi alla fine erano arrabbiati, volevano vincerla. Non ci siamo riusciti e cercheremo di farlo nella prossima”.