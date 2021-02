Empoli, Dionisi: "Merito al Pisa, ma potevamo vincerla noi"

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, ha commentato il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Pisa. Queste le sue parole rilasciate a Radio Lady e riportate da Empoli Channel: "Do merito al Pisa per la bella partita. Per il secondo tempo c’è un po’ di rammarico, mentre nel primo hanno fatto meglio loro. Nella ripresa abbiamo provato a vincerla. I ragazzi sono dispiaciuti perché abbiamo gettato l’occasione di portare a casa tre punti. Nel primo tempo potevamo fare meglio ma loro sono un’ottima squadra. Non credo che nessuno possa dire che non meritavamo il punto. Abbiamo provato entrambe a vincerla“.