Empoli, Dionisi: "Pareggio giusto, prosegue la marcia verso la promozione"

"Siamo consapevoli che ci stiamo avvicinando ad un grande traguardo. Quando un gruppo di calciatori primo in classifica è rammaricato negli spogliatoi dopo un pareggio che ci consente comunque di allungare sulla terza significa che c'è la mentalità giusta. Ed è da qui che dobbiamo ripartire. Sapete tutti quante difficoltà abbiamo avuto nelle settimane precedenti, oggi affrontavamo un avversario di tutto rispetto e che sta disputando un ottimo campionato. L'abbiamo sbloccata, siamo tornati in vantaggio in un momento di difficoltà, siamo rimasti in dieci senza rischiare praticamente nulla e occupando bene tutte le zone del campo. Cosa posso dire a questi calciatori? Secondo me il risultato finale rispecchia l'andamento del match, si poteva far meglio sulle due reti del Chievo ma torno a casa con maggiori certezze e con la consapevolezza che la crescita è costante. Ora sotto con l'Ascoli, squadra che ha messo in difficoltà tutti e che ha bisogno di punti per centrare la salvezza". Così il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi in conferenza stampa.