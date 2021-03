Empoli, Dionisi: "Vittoria meritata, ma non dobbiamo accontentarci"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine della gara vinta per 1-0 al "Castellani" contro la Virtus Entella. Queste le sue parole riprese da EmpoliChannel: "Siamo contenti, sapevo che non sarebbe stata una partita scontata. Abbiamo fatto tanto e siamo stati bravi a segnare, abbiamo vinto con merito: non posso non essere soddisfatto della squadra, ora recuperiamo per qualche giorno per poi pensare al prossimo impegno perché non abbiamo ancora fatto niente. Chiudere prima le partite o fare altri gol? Se si parla di questo significa che stiamo producendo, dobbiamo cercare di lavorare sulla testa perché prima o poi arriverà una difficoltà. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti".

Il tecnico degli azzurri ha proseguito: "Abbiamo gente di categoria e giovani importanti, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario ma il rischio è che a volte si pretenda troppo. Abbiamo voglia di non fermarci, dobbiamo continuare a stupire noi stessi e pretendere di più: stiamo andando oltre gli obiettivi, se oggi non avessi voluto la vittoria non l'avremmo ottenuta. Non dobbiamo accontentarci".