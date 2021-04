Empoli, Mancuso: "Finale tutto da giocare: conteranno la voglia di vincere e far risultato"

Una doppietta che non è bastata a far vincere il suo Empoli sul campo della Cremonese, ma Leonardo Mancuso si è comunque dimostrato il trascinatore degli azzurri, che al netto del pari hanno comunque mantenuto salda la vetta e hanno mosso un altro passo verso la Serie A.

Queste le parole dell'attaccante nel post gara: "Finora è una stagione positiva a livello personal e di squadra, che è poi sempre l'aspetto principale. Anche oggi è stata una grande partita da parte di tutti, ma ora c'è il finale: abbiamo avuto l'intoppo Covid-19, ma non ci siamo fatti destabilizzare, e la prova di questo sono le gare contro Reggiana e Cremonese, dove abbiamo fatto veramente bene sotto tutti gli aspetti. Ora, ripeto, c'è da giocarsi questo finale. E' tutto l'anno che dal punto di vista fisico lavoriamo bene, lo stop non ci ha danneggiati, e ora conteranno soprattutto la voglia di vincere e fare risultato, ma a noi queste non sono mai mancate: nel finale di stagione le partite non sono mai scontate, ogni squadra ha il proprio obiettivo, chi ha più voglia lo porta a casa".

Una nota sulla classifica cannonieri, che lo vede al secondo posto: "Quella è comunque una cosa secondaria. Non dipende solo da me, io devo cercare di continuare a fare così per il bene della squadra".