Avellino, Enrici: "Obiettivo primario era salvarsi, lo abbiamo raggiunto con grande anticipo"

Dopo la sconfitta contro l'Empoli, il difensore dell'Avellino Patrick Enrici ha commentato: "C'è amarezza e rammarico, sapevamo che per loro era fondamentale per salvarsi - riporta TuttoAvellino.it -. Ma anche per noi era importante fare qualche punto per la rincorsa playoff. Loro sono stati bravi ad attaccare la profondtà, sfruttando la nostra lunghezza. L'Empoli ha messo dentro qualità e intensità. Peccato aver preso quel gol su calcio piazzato.

L'obiettivo primario era salvarsi, lo abbiamo raggiunto con grande anticipo, però volevamo e vogliamo regalarci qualcosa di bello. Spensierati ma non del tutto, qui eravamo venuti a prendere punti. Ora manca l'ultima gara, al di là di tutto, vogliamo vincere, poi di vedrà, chiudere a 49 punti sarebbe un'ottima classifica anche se non si dovesse entrare ai playoff. Il mio campionato? Sono molto contento, sono cresciuto, sono migliorato, sono contento dai".