Avellino, Enrici dopo il Palermo: “Rammarico per il pari, VAR discutibile. Ora testa al Bari”

Reduce dal 2-2 contro il Palermo, Patrick Enrici, difensore dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di PrimaTivvù. Ecco quanto evidenziato da TuttoAvellino: "C'è rammarico perchè eravamo riusciti ad andare in vantaggio. Poi eravamo andati sotto, ci prendiamo la reazione dopo il loro 2-1. Noi abbiamo sempre lavorato tanto, a volte i risultati non ci davano le risposte. Stiamo trovando la giusta quadra. Conoscendoci sempre meglio, da vero gruppo”.

Spazio, poi, ad una valutazione sull'operato del VAR: “Ovviamente è cambiato tutto per come difendere. Bisogna stare attenti a tutto, è difficile saltare con le braccia lungo il corpo. Però mi chiedo come si fa a non togliere il loro rigore dopo la revisione al VAR”.

Infine testa al prossimo match contro il Bari “Al di là dei dati storici, dove a Bari l'Avellino non vince da anni. Noi siamo consapevoli della nostra forza. Non dobbiamo pensare alle loro problematiche pensare a noi stessi, cercando di giocare la partita come se fosse una finale”.