Entella-Cittadella 1-0, le pagelle: Poli e Mancosu i migliori, D'Urso anonimo

Queste le valutazioni di Entella-Cittadella: gara terminata 1-0 per i liguri.

VIRTUS ENTELLA-CITTADELLA 1-0

Marcatori: 40’ Mancosu (E)

VIRTUS ENTELLA

Russo 6 – Sempre attento in uscita quando arriva qualche pallone in area. Ha più lavoro da sbrigare nella ripresa.

Coppolaro 6 – Gioca una gara prevalentemente difensiva, per contenere le frequenti discese sulla sua corsia di Donnarumma.

Poli 7 – Il migliore nella formazione di Vivarini, per la puntualità con cui riesce ad anticipare gli attaccanti avversari e per la concentrazione mantenuta fino all’ultimo minuto.

Chiosa 6,5 – Gioca una buona gara, contribuendo a far arrivare pochi palloni dalle parti di Russo.

Pavic 6 – Molto deciso nei suoi interventi, contiene bene i giocatori granata che provano a sfidare dalla sua parte.

Koutsoupias 6 – Staziona nella zona nevralgica del campo, proponendosi poco in avanti e dando un ottimo contributo in fase d’interdizione. (Dal 64’ Crimi 6 – Mette in campo corsa e dinamismo nella fase decisiva della gara)

Paolucci 6 – La bagarre a metà campo gli impedisce di dare importanti geometrie alla squadra. Sono rari comunque i suoi errori in fase di appoggio. (Dal 57’ Brescianini 6,5 – Ottimo impatto sulla gara, per qualità e quantità)

Settembrini 6 – Del trio di centrocampo è quello che si fa vedere di più in zona offensiva, con qualche cross invitante per le punte.

Schenetti 6 – Il suo lavoro tra le linee è più utile per come soffoca la manovra granata fin dall’inizio piuttosto che per la sua assistenza agli attaccanti. (Dall’80’ Costa s.v.)

De Luca 5,5 – Gara piuttosto anonima da parte dell’attaccante, con qualche spunto offensivo senza troppa convinzione. (Dal 57’ Brunori 6 – Qualche spunto in avanti negli ultimi minuti, soprattutto per tenere lontano dall’area il Cittadella)

Mancosu 6,5 – Dopo un primo tempo quasi per intero da spettatore non pagante, sfrutta al massimo una veloce ripartenza segnando il gol della vittoria. (Dall’80’ Morosini s.v.)

CITTADELLA

Kastrati 6 – Partita con pochi pericoli, ma nel finale del primo tempo perde il confronto con Mancosu.

Vita 6 – Spinge molto sulla corsia di destra, mettendo in mezzo qualche cross interessante per le punte.

Adorni 6,5 – Gioca con grande autorità in mezzo all’area, avendo spesso la meglio sui giocatori avversari per poi far ripartire l’azione.

Perticone 5,5 – Buona prova fino al gol di Mancosu, dato che è lui l’ultimo giocatore superato dall’attaccante dei liguri. Qualche indecisione anche nel secondo tempo.

Donnarumma 5,5 – Qualche discesa sulla fascia sinistra, in una gara non troppo positiva neanche in fase difensiva. (Dall’80’ Benedetti s.v.)

Branca 6 – Cerca di dare qualità alla manovra del Cittadella, aumentando il suo impatto sulla gara con il passare dei minuti.

Iori 6 – Meglio nella seconda frazione di gioco, quando riesce a trovare con maggiore continuità le punte.

Proia 6,5 – Certamente uno dei più positivi in maglia granata, per la grinta che mette su ogni pallone e per le tante incursioni in area con cui prova a sfondare il muro ligure. (Dall’80’ Grillo s.v.)

D’Urso 5,5 – Si muove molto, ma raramente riesce ad incidere negli ultimi metri. (Dal 71’ Gargiulo s.v.)

Tavernelli 6 – Duetta bene con Ogunseye, servendolo con precisione e talvolta provando la conclusione. (Dal 71’ Rosafio s.v.)

Ogunseye 6,5 – Il più pericoloso in maglia granata, con il colpo di testa che nella ripresa si stampa sulla traversa. Positivo anche per le sue sponde per i compagni.