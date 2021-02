Entella, Vivarini: "Gara dominata, il Frosinone non meritava neanche il pareggio"

Il tecnico della Virtus Entella Vincenzo Vivarini analizza la quarta sconfitta consecutiva, arrivata in casa contro il Frosinone: “Abbiamo fatto una buonissima partita, dominando in lungo e in largo. Oltre alla traversa e al palo ci sono state diverse altre occasioni. Siamo riusciti a riprendere il risultato contro una squadra che non meritava neanche il pareggio. Il Frosinone è stato bravo a capitalizzare le situazioni che ha avuto grazie a delle individualità molto forti. Da parte nostra abbiamo commesso troppe ingenuità. Peccato perché adesso le prestazioni le stiamo facendo però mancano i risultati”.

Stanno mancando anche un po’ di pareggi alla classifica?

“Dobbiamo pensare a fare delle grandi prestazioni, i risultati sono sempre figli di episodi. Paghiamo un po’ di inesperienza. Non si può partire per pareggiare, giochiamo sempre per vincere. L’importante è mantenere questo livello perché se riusciamo a trovare una vittoria possiamo ancora salvarci. Nessuno ci sta mettendo sotto, stiamo commettendo troppi errori”.

Sul gol decisivo di Iemmello c’era un fallo?

"Costa era in anticipo, su di lui c’era un fallo netto però loro in quella occasione sono ripartiti molto meglio di noi”.