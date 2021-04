Entella, Vivarini: "Mi aspetto Salernitana grintosa. Aggregati tre giovani. Vediamo se esordiranno"

Sfida al ‘Comunale’ di Chiavari domani per la Virtus Entella contro la Salernitana. Dai canali ufficiali del club ligure arrivano le parole di Vincenzo Vivarini sul match; “Come classifica la Salernitana è una rivelazione ma la squadra è buona con giocatori esperti e con buona tecnica. Non so se sia una vera e propria rivelazione. E’ un collettivo che ama lottare e si merita la classifica che ha. Mi aspetto che vengano qua con rabbia e decisione per fare risultato e noi dovremo dare quello che abbiamo, facendo una prestazione di alto livello. I giovani? Abbiamo aggregato Andreis, Bonini è recuperato dall’infortunio ed abbiamo integrato Meazzi. Sono tre ragazzi di alto livello. Speriamo di farli esordire”.