Entella, Vivarini: "Ultime sconfitte figlie di un blackout. La squadra però è in salute e gioca bene"

Vigilia di campionato per la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini attesa domani al 'Granillo' per la sfida contro la Reggina. Di questo ha parlato lo stesso tecnico dei Diavoli Neri ai canali ufficiali del club ligure: "Abbiamo delle responsabilità che dobbiamo trasofrmare in positività nella gara di Reggio Calabria, togliendo di mezzo gli errori clamorosi che abbiamo fatto. Le due sconfitte? Sono state molto simili fra loro, con un nosto vantaggio e la successiva rimonta. C'è stato un calo di concentrazione, un momento di blackout che non ci possiamo permettere. Detto questo rimango fiducioso perché le prestazioni sono di alto livello al di là dei quattro minuti. La Reggiana ad esempio ha tirato in porta solo in occasione dei gol. Novità di formazione? Siamo cresciuti molto a livello atletico e la rosa ci permette di alternare le scelte. Siamo più o meno tutti in condizione, anche coloro che sono scesi spesso in campo. Dobbiamo essere bravi a mantenere alta la concentrazione per tutta la partita".