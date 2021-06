esclusiva Buffon torna al Parma. Zoff: "Alla sua età è giusto tornare dove si è partiti"

vedi letture

"Se ha piacere nel continuare a giocare, è giusto che lo faccia da dove è partito, anche se in Serie B": così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Dino Zoff, che ha commentato il ritorno di Gianluigi Buffon al Parma.

Più o meno alla stessa età di Buffon, Lei vinse un Mondiale: cosa spinge un calciatore ad accettare certe sfide dopo una carriera di fasti assoluti?

"Quando ci si sente di far bene, è giusto continuare e vedere quello che può accadere. Sono poi certo che per lui la Serie B sarà semplice, ha molta esperienza ormai e alla squadra può dare serenità e tranquillità per la risalita in A: potrebbe essere il grande acquisto della serie cadetta".

Ruoli diversi, indubbiamente, ma Boateng e Balotelli in B non hanno brillato...

"Rischi non ce ne sono per Buffon, ognuno deve fare cosa si sente. Se lui ha optato per questa scelta, va bene così".