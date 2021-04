esclusiva Stop di 2 settimane in B. Dg Entella: "Scelta giusta anche se costringe al tour de force"

Uno stop di due settimane, poi la Serie B tornerà in campo per gli ultimi quattro turni della regular season e per gli spareggi promozione e salvezza: questo quanto deciso dall'assemblea di Lega svoltasi nella giornata di ieri.

A commentare il tutto, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il direttore generale dell’Entella Matteo Matteazzi: “Anche noi abbiamo votato a favore perché pensiamo che sia la decisione corretta per garantire la contemporaneità delle ultime giornate. Ovviamente, come ogni situazione, ha dei limiti: ogni squadra dovrà giocare 4 gare in dieci giorni e nel nostro caso 5 in 12. L’unica speranza, adesso, è che non ci sia un nuovo focolaio perché diventerebbe oggettivamente complicato recuperare. Dobbiamo incrociare le dita”.

C’è chi ha sollevato qualche dubbio circa le tempistiche della decisione. Visto quanto avvenuto ad Empoli non si poteva intervenire prima?

“E’ un’osservazione giusta, ma penso che l’eco di quanto accaduto a Pescara, con le tensioni della lotta salvezza, abbia avuto un peso diverso rispetto a quanto avvenuto in piazze dove si lotta per il primato o per la zona playoff”.

Andando analizzare la vostra stagione con la zona playout lontana dieci punti quali insegnamenti avete tratto?

“Qualche insegnamento bisognerà trarlo perché altrimenti vuol dire che non si è capaci di fare autocritica e di capire gli errori. Bisogna capire cosa non sia andato quest’anno, è giusto farlo. L’inserimento di Volpe è stato fatto per giocare al meglio e cercare di affrontare nel miglior modo il finale di stagione”.

Sarà lui il tecnico dell’Entella per la prossima stagione?

“Volpe ha fatto un atto di grande generosità nei confronti della società con cui è da tanti anni, ma ha un accordo solo per queste partite. Non abbiamo voluto impegnare nessuna delle due parti oltre. Gestire questo finale di stagione è la nostra priorità e non sarebbe stato giusto decidere ora”.