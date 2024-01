Ufficiale Feralpisalò, torna Liverani fra i pali: l'ex Alessandria firma fino al 2025

Feralpisalò è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, dall’Us Alessandria, le prestazioni sportive del calciatore Luca Liverani. Per il portiere è un ritorno a casa, avendo già vestito la maglia verdeblù dal 2019 al 2022.

Liverani, che vestirà la maglia numero 18, ha firmato un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025.

A Luca il più cordiale bentornato a Salò.

Occhi che brillano. Spalle larghe, palestra e gavetta. Luca Liverani è tornato a casa. Indosserà ancora i colori dei Leoni del Garda. Abbracci e foto di rito. Poi le sue nuove, prime parole: "Ho avuto quest'opportunità e sono felicissimo di essere tornato, ho grandissima voglia di dare il mio contributo per l'obiettivo comune, lavorando come sempre con la massima dedizione. I miei tre anni qui sono stati bellissimi. Ora ritrovo una Feralpisalò finalmente in Serie B e con questo girone di ritorno è iniziato un nuovo campionato. Dovremo dare il massimo per raggiungere la salvezza. Mister Zaffaroni già lo conosco e penso che, soprattutto a livello umano, sia una persona fantastica. Ho già lavorato anche con Jack Volpe tanti anni fa a Barletta e sono contento di ritrovarlo, Semuel Pizzignacco invece non lo conosco di persona, l'ho ammirato e apprezzato a distanza e tutti me ne hanno parlato egregiamente".