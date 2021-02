focus La Top 11 di Serie B: Dionisi, Laribi e Montalto subito protagonisti con le nuove maglie

vedi letture

Dopo la 21^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Tanti i volti nuovi arrivati dal mercato e subito protagonisti: dal laterale della Reggina Lakicevic in difesa al centrocampista della Reggina Laribi fino agli attaccanti Montalto, anch’egli della Reggina e Dionisi dell’Ascoli. In avanti a completare il terzetto c’è un ritrovato Ayè del Brescia, mentre il centrocampo vede Gargiulo del Cittadella e Sabiri dell’Ascoli a completare il reparto. In difesa, assieme al terzino calabrese, ci sono Carlos Augusto del Monza sull’altra corsia, mentre al centro ecco Nikolaou dell’Empoli e Bianchetti della Cremonese. Fra i pali un ottimo Falcone del Cosenza. Questa la top 11 schierata con il 4-3-3:

Falcone (Cosenza) 7,5 - Sempre pronto quando viene chiamato in causa, mette a referto una serie di grandissime parate in quella che a tutti gli effetti sembra essere stata la sua miglior prestazione stagionale. Non può far nulla, però, per evitare la rete del pareggio siglata da Mora.

Lakicevic (Reggina) 7 - Viaggia lungo la fascia destra recapitando a Denis l'assist dell'1-0.

Nikolaou (Empoli) 7 - Vince diversi duelli con gli attaccanti monzesi, impedendo loro di provare ad impensierire Brignoli e rimanendo concentrato fino al fischio finale.

Bianchetti (Cremonese) 7 - Guida il reparto con autorevolezza. Legge bene le situazioni di gioco sia nel gioco aereo che nello stretto.

Carlos Augusto (Monza) 7 - Letteralmente un motorino sulla fascia sinistra, che risulta di fatto un attaccante aggiunto. Numerosi i suoi cross invitanti per le punte.

Laribi (Reggiana) 7,5 - Il protagonista assoluto del match. Nel primo tempo è tra i pochi che si salvano in maglia granata, per poi scatenarsi dopo l’intervallo con l’assist per Muratore e con la rete della vittoria.

Gargiulo (Cittadella) 7 - Come un fulmine a ciel sereno riacciuffa una partita che sembrava già archiviata con un bolide di rara bellezza. Vicinissimo alla doppietta qualche istante dopo, non la trova per questione di centimetri.

Sabiri (Ascoli) 7,5 - Canta e porta la croce, chissà se la Lazio di Lotito si sta pentendo di aver gettato al vento un contratto già firmato. E’ ovunque, ha qualità di categoria superiore. Tutte le azioni pericolose partono dai suoi piedi, solo Lucioni gli nega la gioia del gol.

Montalto (Reggina) 7 - Lotta contro l'intera retroguardia biancazzurra apponendo rapacemente la propria firma sulla rete del raddoppio.

Ayé (Brescia) 7,5 - Due gol facili facili ma di un'importanza capitale per il suo campionato e per quello del Brescia. Oltre alla doppietta, partita di grande sacrificio in fase di non possesso, arretra quasi sempre sulla linea di metà campo per aiutare i compagni.

Dionisi (Ascoli) 7,5 - Ha il vizio di esordire con una doppietta. Era già accaduto a Salerno, si è ripetuto oggi. Due gol, tantissime giocate d’autore e capacità di tenere a bada l’intera retroguardia giallorossa.