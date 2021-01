focus La Top 11 di Serie B: Mancosu la rimonta da solo. Haas è un top player

vedi letture

Dopo la 19^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio l’estense Berisha mentre in difesa Camporese affianca Ajeti e Brosco. Centrocampo a quattro con Folorunsho e Cicerelli esterni, Hass e Frattesi coppia centrale. Mancosu si conferma per l’ennesima volta fra i migliori e gioca in appoggio al duo di bomber formato da La Mantia e Forte. Questa la formazione migliore dell’ultima giornata d’andata schierata con il 3-4-1-2:

Berisha (SPAL) 7 - Nel primo tempo viene spesso chiamato in causa dagli attaccanti della Cremonese, ma lui risponde sempre presente tenendo a galla la squadra biancazzurra. Saracinesca.

Camporese (Pordenone) 6,5 - Bene in fase difensiva, Falcone gli nega la gioia del gol con una super parata.

Ajeti (Reggiana) 7 - Realizza il gol che sblocca la gara con un colpo di testa perentorio. Bene anche in copertura.

Brosco (Ascoli) 7 - Il migliore in campo dell’Ascoli, per la puntualità e la precisione con cui anticipa gli attaccanti avversari. Non cala di lucidità nel corso dei 90 minuti.

Folorunsho (Reggna) 7 - Partito in sordina, si sta guadagnando il posto da titolare. Terza rete, attento in entrambe le fasi. Salva su Carraro nella ripresa.

Haas (Empoli) 7 - Sblocca la gara e fa il box to box vero. Top player per la categoria.

Frattesi (Monza) 7 - Il classico tiro gol da tre punti. Si inserisce coi tempi giusti e trova la zuccata vincente che regala il secondo posto al Monza. E sullo schema non doveva nemmeno entrare in area di rigore.

Cicerelli (Salernitana) 7 - Mette a segno il primo gol concludendo alla perfezione una delle sue più classiche progressioni palla al piede. Quando vuole sa nascondere come pochi la palla agli avversari, costretti spesso ad atterrarlo. Ritrovato.

Mancosu (Lecce) 8 - Un gol, un assist ed una rimonta che compie praticamente da solo. A tratti predicatore nel deserto.

La Mantia (Empoli) 7 - Gran gara dell'ex di turno, che si disimpegna benissimo e trova anche il gol del raddoppio.

Forte (Venezia) 7 - Segna facilemente il decimo gol del suo campionato indirizzando pesantemente la partita dopo soli 3', il palo gli nega la doppietta nella ripresa. Solita partita da pivot offensivo, sempre abile a trovare i compagni giocando di sponda.