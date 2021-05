focus Serie B, la classifica del girone di ritorno. Anche per il Brescia è vetta, Reggina 2^

Si è conclusa quest'oggi la regular season del campionato di Serie B.

Al netto di quella che è la classifica reale, che ha visto Empoli e Salenitana in A e Cosenza, Reggiana, Pescara ed Entella in C, c'è anche una classifica speciale, quella del girone di ritorno; che, ironia della sorte, vede toscani e campani comunque in vetta, ma insieme al Brescia.

Anche gli ultimi tre posti sono i medesimi della classifica reale, Reggiana, Pescara ed Entella, ma il Pordenone, salvatosi a discapito del Cosenza, ha centrato un punto in meno dei lupi.

Vediamo ora nel dettaglio il percorso dei 20 club cadetti nel girone di ritorno, riproponendo la speciale classifica della seconda parte di stagione, che ha visto giocare 19 gare:

Empoli 35

Salernitana 35

Brescia 35

Reggina 34

Lecce 32

Venezia 31

Ascoli 30

Monza 30

Cremonese 29

Vicenza 27

Cittadella 24

Chievo Verona 24

Frosinone 23

SPAL 23

Pisa 22

Cosenza 18

Pordenone 17

Reggiana 16

Pescara 16

Virtus Entella 6