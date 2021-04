Frosinone, Grosso dopo il KO contro il Pordenone: "Loro più bravi, ma nostro approccio sbagliato"

Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, dopo la sconfitta subita contro il Pordenone, ha dichiarato: “Oggi avremmo dovuto fare una partita diversa e ne usciamo a mani vuote. È un momento complicato, serve un esame di coscienza. Dobbiamo cambiare tendenza. Oggi gli avversari sono stati più bravi di noi, ma tutti quanti possiamo fare qualcosa in più perché in campo rappresentiamo i tifosi, una città. Questa sera abbiamo avuto due o tre palle per ripartire, ma dovevamo essere più svegli, più reattivi. Ma ripeto siamo stati meno bravi di loro. Mi aspettavo di riuscire a fare meglio dal punto di vista dei risultati, ma oggi non mi sono piaciute diverse cose. Peccato, perchè pensavo potessimo fare una partita diversa, ma sono mancate le basi per vincere una partita. Dobbiamo mette prima le basi per poter parlare di tattica ecc..”. Ha poi concluso: “Non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare a quello che è e quello che dovrà essere e fare prestazioni migliori, per fare punti. Dobbiamo fare sicuramente meglio di oggi. Ho un gruppo di ragazzi di qualità, abbiamo quattro partite e dobbiamo approcciarle in maniera diversa.”.