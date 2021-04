Frosinone, la svolta che non arriva: per Grosso due punti in quattro partite

Finale playoff lo scorso anno, Serie A sfumata solo agli spareggi vinti dallo Spezia: le premesse per l'attuale stagione, dato quello che era stato, dovevano essere ben diverse dalla realtà, che vede il Frosinone... quasi in lotta per non retrocedere.

O quantomeno per non toccare la zona playout, che dista solo tre punti.

I 40 punti centrati nelle 34 gare giocate valgono infatti il sestultimo posto in coabitazione con il Pordenone, che proprio oggi ha battuto la formazione ciociare e deve però recuperare la gara contro il Pisa: l'Ascoli sta però volando, e i 37 punti che ora valgono gli spareggi salvezza non sono poi così distanti da quelli che attualmente detiene la truppa laziale guidata da mister Fabio Grosso.

Grosso. Chiamato a rimpiazzare Alessandro Nesta, non ha ancora dato lo sprint decisivo ai gialloblù: solo due punti conquistati in quattro gare giocate. Esordio con pareggio (1-1) col Cittadella, poi il ko contro la Salernitana; un nuovo pari, nella sorta di scontro diretto con la Reggiana, poi oggi il ko per 2-0 contro i ramarri. Da evidenziare che contro gli emiliani il pari è stato a reti bianchi, il che equivale a un solo gol all'attivo.

Quattro gare al termine, ora serve cambiare rotta.