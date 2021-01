Frosinone, Nesta: "Col Vicenza gara sofferta. Lazio-Roma 3-0? Molto bene"

vedi letture

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Vicenza: "Non è stata una bella partita, il campo era ghiacciato e si è fatta molta fatica a giocare con fluidità. E' stata una partita sofferta e noiosa visto che le due squadre hanno creato poche palle gol; dobbiamo recuperare la condizione migliore ma guardiamo al futuro. La posizione di Millico? Il suo ruolo è quello di seconda punta, è arrivato da pochissimo dunque ha ancora bisogno di tempo per adattarsi al nostro modo di giocare. Giocheremo altre volte con il 4-3-3, con questo modulo Vincenzo potrebbe rivelarsi molto utile per noi".

Ora affronterete la Reggina: dovrete tornare a vincere...

"E' il nostro obiettivo, speriamo di recuperare al più presto i calciatori che attualmente sono indisponibili e tornare a conquistare i tre punti il prima possibile".

Non ha potuto seguire il derby: la Lazio ha vinto 3-0 contro la Roma!

"Bene, molto bene (ride, ndr)".