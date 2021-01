Frosinone, Nesta: "Diversi rientri post Covid-19". I convocati per la sfida al Vicenza

vedi letture

Nella conferenza stampa che anticipa il match contro il Vicenza, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha fatto anche il punto sulla rosa a sua disposizione: "Abbiamo avuto i rientri del primo gruppo reduce dal Covid-19 e sono chiaramente più avanti di condizione, mentre altri sono un po' indietro dopo due settimane di isolamento e solo 2-3 allenamenti, per cui ci servirà qualche settimana per riportare tutti allo stesso livello. Per la formazione e il modulo valuteremo dopo l’ultimo allenamento per capire come stanno reagendo i ragazzi e in base a questo faremo la scelta più opportuna".

In tutto, sono i 23 i giallazzurri convocati dal tecnico.

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Marcianó

DIFENSORI: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Curado, D'Elia, Salvi, Szyminski, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Carraro, Gori, Kastanos, Maiello, Rodhen, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Millico, Novakovich, Parzyszek.