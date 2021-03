Frosinone, Nesta: "Partita difficile da commentare. E' un momento così"

vedi letture

Al termine del match perso contro il Pisa, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato in conferenza stampa: "L'errore di Ciano? Non è una questione che riguarda solo Ciano - riporta TuttoFrosinone.com -. Prima abbiamo avuto qualche occasione che non abbiamo sfruttato, questa però è una partita difficile da commentare. L’abbiamo fatta noi, al Brescia è stato concesso pochissimo. Peccato, poi all’ultimo secondo prendiamo un gol del genere dopo che il pario ci sarebbe stato anche stretto. E’ un momento così…Deve trascorrere qualche ora per cercare di mandarla giù. Adesso abbiamo un’altra partita. Peccato perché eravamo sul binario giusto, oggi a mio giudizio avevamo anche interpretato la partita molto bene. Ripeto ancora: peccato. Potevamo sbloccare noi la gara e poi andare a giocare di rimessa però facciamo fatica".