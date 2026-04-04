Delprato segna, la Lazio proteste due volte: Parma avanti 0-1 al 45' della sfida dell'Olimpico

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo tra Lazio e Parma all’Olimpico, con gli ospiti avanti grazie alla rete di Delprato al 15’. Dopo un avvio piuttosto equilibrato e a ritmi bassi, è stata la squadra di mister Cuesta a trovare il vantaggio sfruttando una palla inattiva: punizione di Valeri nel cuore dell’area, mischia e girata vincente del difensore, il più rapido di tutti ad anticipare la difesa biancoceleste e battere l'incolpevole Motta.

La Lazio ha faticato a reagire, soprattutto nella prima parte della frazione, contro un Parma ordinato e compatto. I biancocelesti hanno provato a prendere campo con il palleggio, ma senza riuscire a trovare spazi tra le linee. Le proteste in ogni caso non sono mancate: prima per un contatto tra Maldini e Circati in area, poi per una caduta di Taylor nel recupero, ma in entrambi i casi l’arbitro Marcenaro ha lasciato correre. Nel finale di tempo, la squadra di Sarri ha alzato i ritmi, creando qualche occasione interessante, come il tiro di Maldini murato dalla difesa.

Il Parma, tuttavia, ha dimostrato grande solidità e ha anche sfiorato il raddoppio nel finale, con Valeri fermato da un ottimo intervento di Motta. Buona gestione del possesso e capacità di ripartire per i ducali, che hanno terminato 0-1 un primo tempo di personalità. La Lazio, dal canto suo, dovrà cambiare passo nella ripresa per ribaltare il risultato.

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