Sassuolo, Grosso: "Un piacere allenare questi ragazzi, Pinamonti tra i centravanti più forti"

“Siamo abituati a giocare con un riferimento davanti la difesa, non penso che le difficoltà siano frutto del sistema di gioco. Nel primo tempo abbiamo concesso tanto all’avversario sbagliando l’ultimo appoggio in ripartenza. Il Cagliari è passato meritatamente in vantaggio e avrebbe potuto anche raddoppiare, nella ripresa il Sassuolo ha fatto decisamente meglio a prescindere dal modulo. Siamo contentissimi della nostra classifica, ma l’asticella va sempre alzata pur con la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di veramente grande. Dobbiamo essere bravi a trovare sempre nuovi obiettivi, stimolandoci quotidianamente. Sono contento per Bakola: ha energia, potenzialità, entusiasmo. E’ un giovane che avrà tempo per farsi apprezzare. Un plauso anche a Pinamonti, gli dico spesso che è fortissimo e che poteva fare ancora di più.

Nei numeri è uno dei migliori centravanti del nostro campionato. Sa giocare a calcio, ha fisicità e piedi buoni. Può ambire a fare una carriera di livello assoluto. Il mio futuro? Sono ambizioso, ma non ho fretta. Voglio crescere giorno dopo giorno, amo stare con i ragazzi provando a migliorarli. Sono andato in giro a fare esperienze che mi sono servite, anche i momenti negativi mi hanno lasciato insegnamenti in eredità”. Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN.