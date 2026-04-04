Fagioli fa impazzire la viola, rabbia Hellas. Chiude Lazio-Parma: le top news delle 22

Fagioli trascina la Fiorentina - Il sabato di Serie A prosegue con Verona-Fiorentina, partita chiave in ottica salvezza. Seppur con non poca sofferenza, la squadra viola porta a casa 3 punti importantissimi grazie al gol nel finale di Fagioli. Sorride Vanoli: "A volte in una partita così importante i punti contano più dell'estetica. Sono contento, perché sono uscite l'anima e lo spirito della squadra". Rabbia Sammarco: "Purtroppo c'è da segnalare più di un errore grave dell'arbitro. Proprio nei momenti vicini al gol subito dalla Fiorentina. Ha fermato un'azione quando eravamo praticamente in area avversaria, di solito si fa al massimo con i colpi alla testa. E in più ha fatto riprendere da 10 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata come da regolamento. Anche questo penso che sia sotto gli occhi di tutti".

Parma avanti sulla Lazio all'intervallo - In serata la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Parma. Biancocelesti abbastanza opachi nel primo tempo, chiuso con i ducali avanti per 0-1. Decide la rete di Delprato, realizzata dopo un quarto d'ora di gioco. Sarebbe un successo d'oro per Cuesta, mentre la squadra di Sarri è chiamata ad una reazione.

Da Guardiola a Conte: qualche nome per la panchina azzurra è pura fantasia? - Ivan Zazzaroni, come al solito senza peli sulla lingua, ha parlato del post Gattuso: "E' bello illudersi e dire le ca****e, ma quando leggo Guardiola e Conte ct... Ragazzi, la federazione non ha i soldi per pagare uno così importante: Conte costa 20 milioni all'anno, Guardiola molto di più. Possiamo raccontarci tutto, ma sono soldi pubblici. Quando fecero Conte con Tavecchio, intervenne la Puma per mettere i soldi perché la Figc non poteva permetterselo. Poi Guardiola spende 300-400 milioni all'anno per fare mercato”.