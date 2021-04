Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: Grosso rivoluziona la squadra. C'è l'ex Ardemagni

Fabio Grosso rivoluziona il suo Frosinone per l'esordio sulla panchina dei ciociari: sarà 4-3-3 con Zampano a destra e D'Elia a sinistra in difesa, in mezzo al campo Mattia Vitale affiancherà Rohden e Maiello. Attacco con Ciano e Tribuzzi esterni e Iemmello centravanti. La Reggiana risponde con la coppia formata dall'ex Ardemagni e Mazzocchi, che la spunta su Kargbo, supportati da Laribi. In difesa Yao e Libutti sono gli esterni con Costa al fianco di Rozzio. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (4-3-3): Bardi; Zampano, Curado, Ariaudo, D’Elia; Rohden, Maiello, M. Vitale; Ciano, Iemmello, Tribuzzi. Allenatore Grosso

Reggiana (4-3-1-2): Venturi; Libutti, Rozzio, Costa, Yao; Varone, Radrezza, Lunetta; Laribi, Ardemagni, Mazzocchi. Allenatore Alvini