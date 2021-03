Gytkjaer: "Conoscevo Monza solo per la Formula Uno. Poi ho visto chi ci lavorava..."

vedi letture

Intervista al sito The Sportsman per l'attaccante danese del Monza Christian Gytkjaer. Il giocatore arrivato la scorsa estate in Brianza racconta l'ambizioso progetto targato Silvio Berlusconi. "Ad essere onesto - spiega l'ex Lech Poznan -, prima che mi contattasse la società conoscevo Monza solo per la Formula Uno. È un progetto nuovo e fuori dall'Italia forse è poco conosciuto. Ho dovuto controllare e vedere tutto, ma non appena incontri le persone che lavorano nel club e senti la loro storia, ti rendo conti che accettare la loro offerta non poteva essere una cattiva idea. Abbiamo creato una grande squadra. Crescendo, vuoi fare cose e giocare con grandi calciatori e sicuramente Boateng è uno di loro, ha avuto una grande carriera. Balotelli è un altro di questi. Qui tutti hanno grande esperienza. Hanno già fatto ciò che vogliamo ottenere e questo ci aiuterà. Il club ha scelto le persone giuste e questo porta fiducia alla squadra. Sappiamo che stiamo andando nella giusta direzione. Le persone che ci guidano sanno cosa fare".

Gytkjaer, poi, parla anche nello specifico proprio di SuperMario: "So che ci sono state molte storie su di lui, ma io ho conosciuto solo un ragazzo divertente e sorridente.