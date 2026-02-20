Hamse Shagaxle, da talento per il futuro a convocato a sorpresa. Chi è il nuovo 19 dello Spezia
Nella consueta conferenza stampa di fine mercato, Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, nell'analisi di quanto fatto nel corso del calciomercato di gennaio, ha spiegato l'operazione legata a Hamse Shagaxle, centrocampista svedese classe 2005 arrivato a parametro zero dopo la fine del suo contratto con l'Örebro:
“Operazione a bassissimo costo - afferma il dirigente ligure -, arriverà da svincolato e abbiamo anticipato altri importanti club per averlo subito, in modo da consentirgli di adattarsi con mesi di anticipo a un calcio diverso, ricordando che è un 2005".
Un'operazione, dunque, da considerarsi in prospettiva futura, almeno nelle intenzioni. Questo perché, senza Cassata, Bandinelli e Valoti per la gara di domani in casa del Cesena, il giocatore di origini somale dovrebbe essere convocato a sorpresa da Roberto Donadoni.
Shagaxle indosserà la maglia numero 19, che fu dell'ex capitano degli Aquilotti Claudio Terzi.
A riportare la notizia è CittadellaSpezia.
