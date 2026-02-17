Spezia, ha firmato Shagaxle: il giovane centrocampista arriva da svincolato

Innesto in prospettiva per lo Spezia. Il club bianconero ha definito l’arrivo di Hamse Shagaxle, centrocampista svedese classe 2005, ingaggiato da svincolato. Il ragazzo, come riporta Sky, ha firmato il contratto con gli aquilotti e presto arriverà anche l'annuncio ufficiale.

Il calciatore era stato già attenzionato in passato da alcuni club italiani - Torino e SPAL su tutti - che però non avevano mai affondato il colpo come invece sta facendo lo Spezia che si è assicurato un giocatore di grande prospettiva, forte fisicamente (194 cm), dotato di ottima tecnica e con un piede mancino molto interessante. Shagaxle ha finora sempre giocato nelle serie minori svedesi indossando le maglie di BK Forward (8 presenze), Orebro Syrianska (11 gare) e soprattutto Orebro SK (49 presenze e una rete).

Queste le parole del direttore sportivo Stefano Melissano sul giocatore nella conferenza stampa di qualche giorno fa “Operazione a bassissimo costo, arriverà da svincolato e abbiamo anticipato altri importanti club per averlo subito, in modo da consentirgli di adattarsi con mesi di anticipo a un calcio diverso, ricordando che è un 2005".