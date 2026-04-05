Shagaxle: "Offerta dello Spezia troppo allettante per dire no. Non mi aspettavo l'esordio"

“Non sapevo nemmeno se a Goteborg mi volessero e allo stesso tempo l’offerta dello Spezia era troppo allettante per dire di no”. Il centrocampista Hamse Shagaxle ha parlato così al portale svedse Fotbollskanalen.se del suo sbarco in Italia a gennaio dopo l’addio all’Orebro: “Mi sono allenato duramente in autunno per tornare e mostrare il mio potenziale, ma mi dissero che non avrei avuto più spazio e avrei dovuto trovare un altro modo per proseguire la mia carriera. Questa loro decisione mi ha fatto male, anche se sapevo di non aver giocato la mia migliore stagione, - prosegue il classe 2005 – ma mi è anche servita per spingere ancora di più”.

Spazio poi al capitolo Goteborg: “Sono grato al ds Jansson per avermi dato la possibilità di mettermi in mostra, ma poi è successo qualcos’altro. Il mio agente mi ha chiamato che lo Spezia era molto interessato e non sapevo cosa fare o come sarebbe andata. Qualche giorno dopo mi richiama dicendo che l’accordo era fatto e che voleva che io andassi in Italia. - spiega Shagaxle – Io averi voluto attendere un po' perché al Goteborg stavo molto bene, ma ho avuto poco tempo per pensarci. Il club era un po’ sorpreso, non so se irritato, voleva vedermi ancora e che giocassi una partita con la Primavera, ma non erano sicuri se tenermi mentre lo Spezia mi voleva. Per questo è stato più semplice scegliere”.

Spazio infine alla nuova vita in Italia che finora però lo ha visto scendere in campo solo per 14’ contro il Modena: “Non mi aspettavo di esordire, ma è stato bello e ho avuto riscontri positivi. Anche se sono arrivato tardi mi sono allenato duramente e mi è stata data questa opportunità di scendere in campo. Avevo sentito che sarebbe stato difficile trovare spazio o ambientarsi e invece mi sono sentito subito a casa. - conclude Shagaxle – Ora la cosa più importante è ottenere la salvezza, abbiamo una squadra forte con ottimi giocatori e voglio sfruttare ogni minuto a disposizione”.