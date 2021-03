Come stanno andando: Cittadella, inizio boom per Beretta. Poi flessione fisiologica

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Giacomo Beretta al Cittadella: arrivato per rinforzare un reparto offensivo che fra Covid e infortuni vari spesso è stato ridotto ai minimi termini in questa stagione, il centravanti classe ‘92 ha avuto subito un ottimo impatto con la realtà veneta segnando anche il gol decisivo contro il Pordenone alla terza presenza. Si tratta dell’unica rete finora per Beretta che ultimamente non ha trovato continuità a causa anche di uno stato di forma non al top dopo una prima parte di stagione ai margini a Padova. Anche per lui la sosta può essere decisiva per mettere benzina nelle gambe e tornare quello visto nelle prime uscite con la squadra di Venturato.

Nome: Giacomo Beretta

Presenze: 7

Gol: 1

Assist: 0

Punti a Partita: 0,86