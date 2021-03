Come stanno andando: Nicolas, da emarginato a Udine a nuova certezza della Reggina

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Nicolas alla Reggina - Con un portiere esperto come Guarda e un talento di grande prospettiva come Plizzari, arrivato in estate in prestito dal Milan, in pochi avrebbero immaginato che la formazione calabrese avrebbe avuto necessità di reperire un nuovo estremo difensore nel mercato di gennaio. Così però è stato e la scelta è ricaduta sul brasiliano Nicolas, ai margini del progetto dell'Udinese. Valutazione, questa, che si è rivelata assolutamente azzeccata per la Reggina. Con l'ex Trapani in campo (13 presenze) le gare senza reti al passivo sono state ben sette, per un totale di appena nove gol incassate nel medesimo periodo. Una certezza divenuta base principale per la risalita della compagine oggi nelle mani di Marco Baroni. Non può essere un caso, infatti, che con il classe 1988 fra i pali i calabresi abbiano perso appena tre partite, a fronte di cinque vittorie e altrettatanti pareggi.

Nome: Nicolas

Presenze: 13

Gol subiti: 9

Clean Sheet: 7

Punti a Partita: 1,54