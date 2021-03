Come stanno andando: V. Entella, un assist all'esordio e poco più. Capello deve cambiare marcia

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Alessandro Capello alla Virtus Entella: dalla lotta per la Serie A a quella per evitare la Serie C. Questa la scelta dell’attaccante classe ‘95 operata in inverno nonostante a Venezia avesse comunque trovato spazio. Dopo l’assist all’esordio contro il Pisa il giocatore ha continuato ad avere spazio e minutaggio senza però riuscire più a incidere negli ultimi trenta metri. La squadra è in difficoltà (non vince appunto dal Pisa a fine gennaio) e anche Capello non è riuscito a cambiare le cose o emergere. Ora però serve un cambio di passo per conquistare una salvezza davvero complicata con la zona play out che dista otto punti e solo otto giornate alla fine.

Nome: Alessandro Capello

Presenze: 12

Gol: 0

Assist: 1

Punti a Partita: 0,58