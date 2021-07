Corriere dello Sport sulla SPAL: "Tacopina spinge per il closing. Ma niente rivoluzione"

vedi letture

E' atteso per questa settimana l'arrivo di Joe Tacopina al timone della SPAL. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, mercoledì potrebbe essere il giorno dell'ufficialità della cosa, con "la nomina di Dante Scibilia, già suo collaboratore strettissimo ai tempi del Venezia, come amministratore delegato. L’avvocato italo-americano avrebbe anche stabilito in 10 milioni il budget per costruire la nuova squadra che verrà affidata a Pep Clotet, il tecnico destinato da tempo a raccogliere l’eredità di Massimo Rastelli in panchina, ma solo con l’avvento della nuova proprietà. Dovrebbero restare il direttore generale Andrea Gazzoli e il direttore sportivo Giorgio Zamuner. Mentre per Sergio Floccari (39) potrebbero spalancarsi le porte di una nuova carriera, essendo peraltro disponibile ad assumere la guida del settore giovanile dopo la partenza di Ruggero Ludergnani (35) trasferitosi al Torino".

Poi al via il mercato.