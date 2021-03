Speciale panchine. Paolo Zanetti, gioco in evoluzione continua. Ascoli step formativo

vedi letture

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie B uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Paolo Zanetti del Venezia.

La sua "vita da mediano" trascorsa nei campi di tutte le categorie e con anche maglia blasonate come quelle di Atalanta e Torino hanno permesso all'attuale responsabile della prima squadra dei lagunari di toccare con mano il calcio in ogni sua declinazione. Da allenatore, prima con a Reggio Emilia ma soprattutto a Bolzano col SudTirol, ha infatti avuto modo di sperimentare le proprie idee muovendo i primi passi con 3-5-2 per poi approdare al 4-3-1-2 che ha nel rombo di centrocampo il proprio punto di forza. Il 4-3-3? Un'opzione da non escludere quando c'è da allargare il gioco sulle corsie esterne. L'esperienza ad Ascoli, seppur breve, gli ha permesso di misurarsi con una realtà complicata e una squadra con problemi che, però, sotto la sua gestione è stata comunque in grado di produrre il miglior gioco al di là dei risultati.