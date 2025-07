Ufficiale Il Catanzaro punta su Alesi: contratto triennale per il fantasista ormai ex Milan

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, e adesso arriva anche l'ufficialità del tutto. Come infatti si legge in una nota ufficiale diramata dal club, il Catanzaro fa sapere di "essersi assicurato le prestazioni sportive del giovane fantasista Gabriele Alesi, che si è legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2028. Classe 2004, Alesi si è formato nel vivaio del Milan e nell’ultima stagione ha vestito la maglia del “Milan Futuro”, nel Girone B della Serie C.

Presentandosi ai microfoni dei canali social del club giallorosso, Alesi ha detto: "Mi considero un giocatore più offensivo che difensivo. Posso agire a centrocampo, ma nel corso della scorsa stagione ho ricoperto diversi ruoli: da esterno a quinto, un vero e proprio jolly. Di base però, la mia natura è quella di un calciatore portato ad attaccare».

Alle spalle, come detto, l'esperienza in rossonero: "Ho trascorso sei anni in rossonero, passando dal settore giovanile alla Primavera fino all’Under 23. Un percorso lungo e formativo, che mi ha lasciato tanto a livello professionale".

Determinante, nella scelta del Catanzaro, l’impatto emotivo con l’ambiente: "Appena ho sentito dell’interessamento del Catanzaro, non ho avuto dubbi. Parliamo di una piazza eccezionale, con tifosi appassionati: è stata una decisione immediata. Tutti quelli che ho sentito mi hanno parlato benissimo di questa realtà: del calore del pubblico, della città, della serenità che si respira. Non potevo chiedere di meglio, e sono pronto a dare tutto per questa maglia e per i tifosi. Voglio ripagare la fiducia sul campo, con impegno e dedizione".